Российская гимнастка рассказала, как тренировала "мужчин в юбках" в Европе

«В России мало гимнастов-мужчин. Но я, например, часто провожу мастер-классы в Испании, и там минимум пять-шесть мужчин всегда записываются. Они прям вот занимаются, одеты в купальники.



Мне пока непривычно и тяжело видеть все это в испанском варианте. Не могу сказать, что все это некрасиво и я против, но просто небанально видеть мужчин в купальниках, юбках…Тяжко смотреть», — со смехом призналась Кудрявцева.