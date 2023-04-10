Российская гимнастка рассказала, как тренировала "мужчин в юбках" в Европе

Гимнастка Кудрявцева рассказала, как тренировала "мужчин в юбках" в Европе
Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды» рассказала, что ей непривычно видеть мужчин, которые занимаются художественной гимнастикой.
«В России мало гимнастов-мужчин. Но я, например, часто провожу мастер-классы в Испании, и там минимум пять-шесть мужчин всегда записываются. Они прям вот занимаются, одеты в купальники.
Мне пока непривычно и тяжело видеть все это в испанском варианте. Не могу сказать, что все это некрасиво и я против, но просто небанально видеть мужчин в купальниках, юбках…Тяжко смотреть», — со смехом призналась Кудрявцева.