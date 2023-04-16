Российский борец сменил гражданство

Российский борец вольного стиля Даурен Куруглиев сменил гражданство и на чемпионате Европы в хорватском Загребе будет представлять сборную Греции. Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы Дагестана и тренер спортсмена Гайдар Гайдаров.
«Ему 30 лет и вcе, что можно было cделать для нашей cтраны, он cделал. Даурен полноcтью поcвятил cебя cборной Роccии, борец выиграл и Европейcкие игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение», — приводит слова тренера РИА Новости.
В 2017 году Куруглиев одержал победу а чемпионате Европы, в 2019 году выиграл II Европейские игры, в 2019 и 2020 годах становился обладателем Кубка мира (в весовой категории до 86 кг).