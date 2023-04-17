Экс-футболист сборной Нидерландов пробежал марафон в Роттердаме

«Это очень похоже на то, когда выигрываешь большой футбольный трофей. С точки зрения спортивных результатов эти достижения стоят в одном ряду.



Для спринтера такая дистанция очень велика. Я люблю спорт и сложные задачи. Некоторые думают, что я сумасшедший. Но однажды став спортсменом, ты останешься им навсегда», – сказал Роббен.