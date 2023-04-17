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1 час назад

Олимпийский чемпион Аблязин назвал новую дату проведения операции

Матч ТВ

Олимпийский чемпион Токио 2020 по спортивной гимнастике Денис Аблязин сообщил «Матч ТВ», что его прооперируют 20 апреля.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике назвал новую дату операции
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На чемпионате России по спортивной гимнастике, прошедшем в Казани в марте, Аблязин во время упражнения на кольцах получил травму плеча, которая потребовала оперативного вмешательства. Ранее 30 летний Аблязин рассказал «Матч ТВ», что операцию перенесли на неопределенный срок.

— Операцию перенесли на 20 апреля — это уже точная дата, — сказал Аблязин «Матч ТВ».

Помимо золота Игр в Токио в командных упражнениях, Аблязин также завоевал серебро ОИ 2020 в опорном прыжке, а до этого взял 3 медали (два серебра и бронзу) на Олимпиаде в Рио 2016, и две (серебро и бронзу) — в Лондоне 2012.

Летние виды спорта,Денис Аблязин,
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