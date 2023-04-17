Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике назвал новую дату операции

На чемпионате России по спортивной гимнастике, прошедшем в Казани в марте, Аблязин во время упражнения на кольцах получил травму плеча, которая потребовала оперативного вмешательства. Ранее 30 летний Аблязин рассказал «Матч ТВ», что операцию перенесли на неопределенный срок.

Помимо золота Игр в Токио в командных упражнениях, Аблязин также завоевал серебро ОИ 2020 в опорном прыжке, а до этого взял 3 медали (два серебра и бронзу) на Олимпиаде в Рио 2016, и две (серебро и бронзу) — в Лондоне 2012.