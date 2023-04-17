Олимпийский чемпион заявил о некорректном отношении МОК к Украине

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк выразил недовольство поведение Международного олимпийского комитета (МОК), допустившего возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования..
«Теперь всё всем понятно — украинские спортсмены сидят дома в тех видах спорта, где россияне допускаются до соревнований. А как мы видим, с каждым днём количество таких федераций только возрастает. Как мне кажется, большая половина международных федераций будут делать всё, что допустить представителей России и Беларуси на свои соревнования.
Тут вопрос не в России, а в том, что МОК ведёт некорректную политику по отношению к Украине», — приводит слова Беленюка издание «Политика страны».
Министерство молодёжи и спорта Украины 14 апреля опубликовало приказ о запрете своим спортсменам выступать на соревнованиях, где к участию допущены атлеты из России и Беларуси. МОК на это заявил, что правительства стран не имеют права решать подобные вещи за своих спортсменов.