Олимпийский чемпион заявил о некорректном отношении МОК к Украине

«Теперь всё всем понятно — украинские спортсмены сидят дома в тех видах спорта, где россияне допускаются до соревнований. А как мы видим, с каждым днём количество таких федераций только возрастает. Как мне кажется, большая половина международных федераций будут делать всё, что допустить представителей России и Беларуси на свои соревнования.



Тут вопрос не в России, а в том, что МОК ведёт некорректную политику по отношению к Украине», — приводит слова Беленюка издание «Политика страны».