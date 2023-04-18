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53 минуты назад

Украинская олимпийская чемпионка обратилась к главе МОК из-за россиян

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Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Томасу Баху из-за допуска российских спортсменов к турнирам.

Баюл заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

«Помогите нам», — сказала она.

26 января глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

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Ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Видео,Вадим Гутцайт,Оксана Баюл,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,
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