Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Томасу Баху из-за допуска российских спортсменов к турнирам.

Баюл заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

«Помогите нам», — сказала она.

26 января глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

Ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.