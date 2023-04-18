Призер Олимпиады в Токио Красных завершил карьеру из-за аритмии

"Я закончил карьеру из-за аритмии, - сказал Красных. - Нельзя быть довольным на 100 процентов своей карьерой, я ведь спортсмен, добился высоких званий, был призером Олимпиады, выигрывал чемпионаты мира и Европы. Где-то что-то не получилось, а где-то, наоборот, повезло. Не помню, чтобы кто-то из представителей Республики Татарстан имел такие же регалии".