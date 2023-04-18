Призер Олимпиады в Токио Красных завершил карьеру из-за аритмии

Призер Олимпиады в Токио пловец Красных объявил о завершении карьеры из-за аритмии
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х200 метров вольным стилем пловец Александр Красных завершил карьеру в 27 лет из-за проблем с сердцем. Об этом Красных рассказал ТАСС во вторник.
"Я закончил карьеру из-за аритмии, - сказал Красных. - Нельзя быть довольным на 100 процентов своей карьерой, я ведь спортсмен, добился высоких званий, был призером Олимпиады, выигрывал чемпионаты мира и Европы. Где-то что-то не получилось, а где-то, наоборот, повезло. Не помню, чтобы кто-то из представителей Республики Татарстан имел такие же регалии".
Пресс-служба Всероссийской федерации плавания сообщила, что во вторник состоится церемония чествования спортсмена в рамках проходящего в Казани чемпионата России.
Красных, помимо серебра Олимпиады в Токио, завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль чемпионатов мира, становился чемпионом мира и Европы по плаванию на короткой воде.
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