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Призер Олимпиады в Токио пловец Красных объявил о завершении карьеры из-за аритмии

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х200 метров вольным стилем пловец Александр Красных завершил карьеру в 27 лет из-за проблем с сердцем. Об этом Красных рассказал ТАСС во вторник.

Призер Олимпиады в Токио Красных завершил карьеру из-за аритмии
© РИА Новости

"Я закончил карьеру из-за аритмии, - сказал Красных. - Нельзя быть довольным на 100 процентов своей карьерой, я ведь спортсмен, добился высоких званий, был призером Олимпиады, выигрывал чемпионаты мира и Европы. Где-то что-то не получилось, а где-то, наоборот, повезло. Не помню, чтобы кто-то из представителей Республики Татарстан имел такие же регалии".

Пресс-служба Всероссийской федерации плавания сообщила, что во вторник состоится церемония чествования спортсмена в рамках проходящего в Казани чемпионата России.

Красных, помимо серебра Олимпиады в Токио, завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль чемпионатов мира, становился чемпионом мира и Европы по плаванию на короткой воде.

В новость внесены изменения (11:35 мск) - изменены заголовок, лид и источник информации, добавлена цитата.

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