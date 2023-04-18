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45 минут назад

В Армении ответили на слухи о предложении Далалояну сменить гражданство

Елена Прошина

Главный тренер мужской сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян опроверг появившуюся информацию о том, что Федерация гимнастики страны сделала предложение Артуру Далалояну сменить спортивное гражданство. Об этом пишет ТАСС.

В Армении ответили на слухи о предложении Далалояну сменить гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ни он, ни олимпийский комитет Армении не выходили на связь с российским гимнастом с подобными предложениями.

«Я как главный тренер сборной и представитель федерации со всей ответственностью заявляю, что никаких предложений от Федерации гимнастики Армении спортсмену не делалось», - заявил Серобян.

Напомним, 26-летний Далалоян имеет армянские корни. Гимнастикой он занимается с 6-летнего возраста, когда жил в Новосибирске. Спортсмен выиграл командный турнир на Олимпиаде-2020. Также Далалоян является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Летние виды спорта,Артур Далалоян,Акоп Серобян,
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