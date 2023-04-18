В Армении выступили за возвращение россиян на международные старты

В Олимпийском комитете Армении выступили за возвращение россиян на международные старты
Олимпийский комитет Армении считает, что спорт должен быть вне политики, и выступает за возвращение россиян и белорусов на международные старты. Об этом ТАСС во вторник заявил генеральный секретарь комитета Грачья Ростомян.
"Олимпийский комитет Армении придерживается очень четкой позиции, что спорт должен находиться вне политики, - сказал Ростомян. - Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах. Мы, со своей стороны, готовы помочь чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов. Я недавно выступил в Международном олимпийском комитете и заявил, что спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить".
"К примеру, несмотря на сложные отношения между Арменией и Азербайджаном, мы поехали в 2015 году на Европейские игры в Баку и принимали участие там во всех мероприятиях", - добавил собеседник ТАСС.
Ростомян отметил, что Армения не занимается переманиванием элитных российских спортсменов, которые в настоящее время из-за санкций лишены возможности выступать на международных стартах.
"Приглашать россиян исподтишка, воспользовавшись их проблемами с допуском, неправильно и подло, мы к этому не имеем никакого отношения, - сказал он. - Олимпийский комитет России - наш брат, и нам даже в голову не придет кого-то переманивать. Неужели кто-то хочет вбить клин между нами? Еще раз повторюсь, подлости от нас ждать не нужно".
Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подобные критерии допуска назвали неприемлемыми.