В Армении выступили за возвращение россиян на международные старты

"Олимпийский комитет Армении придерживается очень четкой позиции, что спорт должен находиться вне политики, - сказал Ростомян. - Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах. Мы, со своей стороны, готовы помочь чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов. Я недавно выступил в Международном олимпийском комитете и заявил, что спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить".