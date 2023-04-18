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Мандрыкин назвал предателями российских спортсменов, которые согласятся на рекомендации МОК

Экс вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» заявил, что будет считать предателями тех российских спортсменов, которые примут рекомендации Международного олимпийского комитета относительно допуска к международным соревнованиям.

Мандрыкин назвал предателями спортсменов, которые согласятся на условия МОК
© РИА Новости

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, среди которых Мандрыкин.

— Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно. Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили.

Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там всё было нормально. Связей у меня на Украине не было, ни с кем не общался, но в команде играл с парнями с Украины.

— Влияют ли санкции на поставку лекарств для вас?

— В России всё есть. Но даже если бы чего то не хватало, мне было бы всё равно. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать.

— Как можно относиться к людям, которые готовы пойти на условия МОК?

— Условия, в которых нужно подписывать бумагу с осуждением нашей страны и президента, — это неприемлемо. Эти люди будут считаться для меня предателями, — сказал Мандрыкин в эфире «Матч ТВ».

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