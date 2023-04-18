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13 минут назад

«Баюл выступает как американка? Ее поведение давно уже не удивляет» — Роднина о призыве фигуристки не допускать россиян

Матч ТВ

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, комментируя «Матч ТВ» призыв фигуристки Оксаны Баюл не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры, заявила, что поведение Баюл ее давно уже не удивляет.

«Ее поведение давно уже не удивляет»: Роднина о призыве Баюл
Фото: ТАССТАСС

Украинка в видеообращении к Баху, опубликованном в ее социальных сетях, заявила: «Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам».

— Кому нам то помогите? Баюл выступает с этим выступлением как американка? Лучше бы она брала ответственность за себя, а не за других. Поведение Баюл нас уже давно перестало удивлять. Она просто решила напомнить о себе, — сказала Роднина «Матч ТВ».

В 1997 году олимпийская чемпионка Баюл в нетрезвом состоянии въехала на автомобиле в дерево.

МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Оксана Баюл,Ирина Роднина,Госдума,
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