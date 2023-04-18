«Ее поведение давно уже не удивляет»: Роднина о призыве Баюл

— Кому нам то помогите? Баюл выступает с этим выступлением как американка? Лучше бы она брала ответственность за себя, а не за других. Поведение Баюл нас уже давно перестало удивлять. Она просто решила напомнить о себе, — сказала Роднина «Матч ТВ».