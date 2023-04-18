«Ее поведение давно уже не удивляет»: Роднина о призыве Баюл

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, комментируя «Матч ТВ» призыв фигуристки Оксаны Баюл не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры, заявила, что поведение Баюл ее давно уже не удивляет.
Украинка в видеообращении к Баху, опубликованном в ее социальных сетях, заявила: «Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам».
— Кому нам то помогите? Баюл выступает с этим выступлением как американка? Лучше бы она брала ответственность за себя, а не за других. Поведение Баюл нас уже давно перестало удивлять. Она просто решила напомнить о себе, — сказала Роднина «Матч ТВ».
В 1997 году олимпийская чемпионка Баюл в нетрезвом состоянии въехала на автомобиле в дерево.
МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.