Жулин оценил обращении Баюл к Баху с призывом не допускать россиян

Тренер Александр Жулин, комментируя «Матч ТВ» призыв фигуристки Оксаны Баюл не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры, заявил, что ему неинтересно мнение «очередного не очень умного человека».

Украинка в видеообращении к главе МОК Томасу Баху в социальных сетях заявила: «Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам».

— Мое мнение — нас, конечно, надо допустить. А мнение очередного не очень умного человека мне абсолютно неинтересно. С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево, — сказал Жулин «Матч ТВ».

В 1997 году олимпийская чемпионка Баюл в нетрезвом состоянии въехала на автомобиле в дерево.

МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.