Пучкаревский стал 11-м россиянином, отбывающим наказание за недоступность для допинг-теста

Пятиборец Егор Пучкаревский стал 11-м российским спортсменом, кто в настоящее время отбывает дисквалификацию за нарушение правил доступности для сдачи допинг-теста. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

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Обладатель Кубка России 2016 года по современному пятиборью Пучкаревский был дисквалифицирован на два года, срок наказания истечет 30 марта 2025 года.

За нарушение правил доступности для тестирования также в настоящее время отбывают дисквалификации легкоатлеты Дарья Блинова и Денис Обертышев, пловцы Вадим Клименищев и Елизавета Рындыч, паралимпийцы Денис Кунгурцев (триатлон) и Иван Цаплин (биатлон, лыжные гонки), фристайлист Артем Набиуллин, велосипедист Максим Пискунов, лучник Эрдэм Ирдынеев и Мария Кузьмина (лыжное двоеборье).