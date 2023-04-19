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Пучкаревский стал 11-м россиянином, отбывающим наказание за недоступность для допинг-теста

Пятиборец Егор Пучкаревский стал 11-м российским спортсменом, кто в настоящее время отбывает дисквалификацию за нарушение правил доступности для сдачи допинг-теста. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

Пучкаревский стал 11-м россиянином, отбывающим наказание за недоступность для допинг-теста
© © официальный сайт Федерации современного пятиборья России

Обладатель Кубка России 2016 года по современному пятиборью Пучкаревский был дисквалифицирован на два года, срок наказания истечет 30 марта 2025 года.

За нарушение правил доступности для тестирования также в настоящее время отбывают дисквалификации легкоатлеты Дарья Блинова и Денис Обертышев, пловцы Вадим Клименищев и Елизавета Рындыч, паралимпийцы Денис Кунгурцев (триатлон) и Иван Цаплин (биатлон, лыжные гонки), фристайлист Артем Набиуллин, велосипедист Максим Пискунов, лучник Эрдэм Ирдынеев и Мария Кузьмина (лыжное двоеборье).

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.

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