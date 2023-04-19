$81.60-0.0389.57-0.09
53 минуты назад

Олимпийский комитет Армении выступает за возвращение россиян на соревнования

Чемпионат.comиещё 3

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян заявил, что организация выступает за возвращение спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

Олимпийский комитет Армении выступает за возвращение россиян на соревнования
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Олимпийский комитет Армении придерживается очень чёткой позиции, что спорт должен находиться вне политики. Мы против того, что сейчас творится в мире спорта, против запрета россиянам и белорусам находиться в олимпийской семье и участвовать в международных стартах. Мы, со своей стороны, готовы помочь, чем можем, чтобы вернуть российских и белорусских спортсменов. Я недавно выступил в Международном олимпийском комитете и заявил, что спорт является гуманитарным мостом между народами, который нельзя разрушить.

К примеру, несмотря на сложные отношения между Арменией и Азербайджаном, мы поехали в 2015 году на Европейские игры в Баку и принимали участие там во всех мероприятиях», — сказал Ростомян ТАСС.

Напомним, согласно заявлению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха решение о допуске спортсменов из России и Беларуси принимают отдельные спортивные федерации.

Летние виды спорта,Грачья Ростомян,Томас Бах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий