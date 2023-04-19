Пловец Минаков рассказал, что не сталкивался с агрессией на соревнованиях в США

Трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Андрей Минаков во время выступления в студенческих соревнованиях в США не сталкивался с агрессией по отношению к себе. Об этом он рассказал ТАСС в среду во время чемпионата России по плаванию в Казани.

"Все болеют за прогресс спорта, за прогресс плавания, поэтому работаем в дружеской атмосфере", - сказал Минаков, рассказывая об отношении к нему на соревнованиях в США.

Российский пловец с 2020 года учится в Стэнфордском университете и выступает в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Российские спортсмены с марта прошлого года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Athletics), однако запрет не распространяется на NCAA, которая является независимой организацией.