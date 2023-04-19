$81.60-0.0389.57-0.09

Российский пловец Минаков рассказал, что не сталкивался с агрессией на соревнованиях в США

Трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Андрей Минаков во время выступления в студенческих соревнованиях в США не сталкивался с агрессией по отношению к себе. Об этом он рассказал ТАСС в среду во время чемпионата России по плаванию в Казани.

Пловец Минаков рассказал, что не сталкивался с агрессией на соревнованиях в США
© ТАСС

"Все болеют за прогресс спорта, за прогресс плавания, поэтому работаем в дружеской атмосфере", - сказал Минаков, рассказывая об отношении к нему на соревнованиях в США.

Российский пловец с 2020 года учится в Стэнфордском университете и выступает в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Российские спортсмены с марта прошлого года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Athletics), однако запрет не распространяется на NCAA, которая является независимой организацией.

Российские пловцы пропустят июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Японии, однако сохраняют возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий