Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.

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На заседание исполнительного комитета UIPM было принято решение о возвращении наших атлетов на международную арену в нейтральном статусе.

В заявлении UIPM подчеркивается, что организация выступает за то, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации.

- Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен выступать в качестве проводника мира и символа солидарности между спортсменами, - говорится в релизе. - UIPM будет содействовать возвращению этих спортсменов в консультации с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Международный союз современного пятиборья также создаст независимую комиссию, которая будет работать с критериями допуска спортсменов из России и Беларуси на соревнования, предложенные МОК.