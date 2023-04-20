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Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на турниры

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать россиян на соревнования. Об этом сообщается на сайте союза.

Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на турниры
© РИА Новости

В UIPM заявили, что союз полностью поддерживает предложение МОК по «структурированному возвращению к соревнованиям индивидуальных спортсменов с паспортами России и Белоруссии».

UIPM одобряет возвращение на турниры «независимых нейтральных спортсменов» из РФ и Белоруссии, так как атлеты всех национальностей должны иметь возможность соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и «особенно в соответствии с принципом недискриминации».

«Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами», - подчеркивается в сообщении.

В UIPM пообещали разработать «необходимые процессы независимой проверки», чтобы облегчить возвращение спортсменов на соревнования. Союз создаст независимую комиссию для «проверки пригодности спортсменов» на основе критериев, которые будут установлены в сотрудничестве с МОК.

В то же время в UIPM подчеркнули, что «подтверждают свою непоколебимую поддержку» в отношении украинских спортсменов.

Современное пятиборье - спортивное многоборье, состоящее из пяти дисциплин: конкура, фехтования на шпагах, стрельбы, бега и плавания.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили допустить россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

При этом к командным соревнованиям россиян допускать не рекомендуется (то есть хоккейные и футбольные команды РФ не смогут участвовать в международных турнирах).

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