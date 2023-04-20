Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на турниры

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать россиян на соревнования. Об этом сообщается на сайте союза.

В UIPM заявили, что союз полностью поддерживает предложение МОК по «структурированному возвращению к соревнованиям индивидуальных спортсменов с паспортами России и Белоруссии».

UIPM одобряет возвращение на турниры «независимых нейтральных спортсменов» из РФ и Белоруссии, так как атлеты всех национальностей должны иметь возможность соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и «особенно в соответствии с принципом недискриминации».

«Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами», - подчеркивается в сообщении.

В UIPM пообещали разработать «необходимые процессы независимой проверки», чтобы облегчить возвращение спортсменов на соревнования. Союз создаст независимую комиссию для «проверки пригодности спортсменов» на основе критериев, которые будут установлены в сотрудничестве с МОК.

В то же время в UIPM подчеркнули, что «подтверждают свою непоколебимую поддержку» в отношении украинских спортсменов.

Современное пятиборье - спортивное многоборье, состоящее из пяти дисциплин: конкура, фехтования на шпагах, стрельбы, бега и плавания.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили допустить россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.