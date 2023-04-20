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Российские самбисты выиграли восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы

Россияне выиграли восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы по самбо.

Российские самбисты выиграли восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы
© Sports.ru

Сергей Кирюхин взял золото в спортивном самбо в весовой категории до 88 кг. Также золотые медали у Маргариты Барневой (54 кг), Екатерины Оноприенко (65 кг), Алены Прокопенко (80 кг), Владимира Гладких (58 кг) и Али Турсунова (71 кг).

В боевом самбо золото на счету у Павла Пантелевеа (64 кг) и Асланбека Кодзаева (79 кг).

Бронзовые медали турнира завоевали Виктор Немков (боевое самбо, 98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг).

Чемпионат Европы проходит с 19 по 23 апреля в Хайфе (Израиль).

В первый день соревнований российские спортсмены выиграли восемь золотых наград.

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