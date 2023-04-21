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22 минуты назад

Российский пловец назвал плюсы отстранения от международных турниров

Lenta.ru

Многократный призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода назвал плюсы отстранения россиян от международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.

Российский пловец назвал плюсы отстранения от международных турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками», — заявил спортсмен.

При этом Пригода отметил, что россияне обязательно вернутся на международную арену.

Российский пловец добавил, что соскучился по мировым стартам.

«Как и все в национальной команде, всем охота вновь окунуться в ту атмосферу», — сказал Пригода.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.

Летние виды спорта,Кирилл Пригода,
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