Российский пловец назвал плюсы отстранения от международных турниров

Многократный призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода назвал плюсы отстранения россиян от международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.
«В какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками», — заявил спортсмен.
При этом Пригода отметил, что россияне обязательно вернутся на международную арену.
Российский пловец добавил, что соскучился по мировым стартам.
«Как и все в национальной команде, всем охота вновь окунуться в ту атмосферу», — сказал Пригода.
В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.