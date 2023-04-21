Международная федерация плавания проверит мировой рекорд Чикуновой

"Заплыв Евгении Чикуновой пройдет процедуру утверждения мирового рекорда по водным видам спорта, которую проходит любой другой мировой рекорд. Только после того, как будут предприняты и проверены необходимые шаги, мировой рекорд может быть утвержден", - сообщили в World Aquatics.