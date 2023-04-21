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Международная федерация плавания проверит мировой рекорд Чикуновой

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Международная федерация плавания (World Aquatics) проведет процедуру проверки мирового рекорда в плавании на 200 м брасом, установленный Евгенией Чикуновой на чемпионате России в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Международная федерация плавания проверит мировой рекорд Чикуновой
© РИА Новости

Чикунова в финальном заплыве показала результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

"Заплыв Евгении Чикуновой пройдет процедуру утверждения мирового рекорда по водным видам спорта, которую проходит любой другой мировой рекорд. Только после того, как будут предприняты и проверены необходимые шаги, мировой рекорд может быть утвержден", - сообщили в World Aquatics.

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также в ее активе серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

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