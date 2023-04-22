$81.49-0.1389.35-0.11
21 минуту назад

Украинским танцорам не дали выйти под своим флагом на чемпионате мира в Молдавии

Газета.Ru

Украинским танцорам не дали нарушить регламент и выйти под своим флагом на чемпионате мира по латиноамериканским танцам в Молдавии, сообщает портал Newsmaker.

Украинским танцорам не дали выйти под своим флагом на ЧМ в Молдавии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации портала, украинские танцоры отказались выходить на церемонию представления после того, как им запретили выходить под нацональным флагом. Тем самым они нарушили регламент проведения соревнований.

"Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, абсолютно все ... но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран", - пояснил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.

Ранее стало известно, что Украина вышла из соглашений с Россией и СНГ о защите инвестиций, а также соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в Афганистане., заключенных в 1990-х годах.

Летние виды спорта,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий