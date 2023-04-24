ТАСС: Фигурист Роман Костомаров делает восстанавливающие упражнения
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться. Об этом сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник.
"Состояние стабильное, все показатели в норме", - сказал он.
Фигурист, уточнил источник, делает восстанавливающие упражнения.
Ранее сообщалось, что Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Домой, как утверждалось, спортсмен попадет еще нескоро.
Роман Костомаров был госпитализирован с сильной пневмонией в середине января. У него развился сепсис и некроз, распространение которого удалось остановить только в конце марта. Врачи были вынуждены ампутировать ему пальцы на руках и обе голени.