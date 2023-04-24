ТАСС: Фигурист Роман Костомаров делает восстанавливающие упражнения

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться. Об этом сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник.

"Состояние стабильное, все показатели в норме", - сказал он.

Фигурист, уточнил источник, делает восстанавливающие упражнения.

Ранее сообщалось, что Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Домой, как утверждалось, спортсмен попадет еще нескоро.