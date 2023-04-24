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ТАСС: Фигурист Роман Костомаров делает восстанавливающие упражнения

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться. Об этом сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник.

ТАСС: Фигурист Роман Костомаров делает восстанавливающие упражнения
© Российская Газета

"Состояние стабильное, все показатели в норме", - сказал он.

Фигурист, уточнил источник, делает восстанавливающие упражнения.

Ранее сообщалось, что Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Домой, как утверждалось, спортсмен попадет еще нескоро.

Роман Костомаров был госпитализирован с сильной пневмонией в середине января. У него развился сепсис и некроз, распространение которого удалось остановить только в конце марта. Врачи были вынуждены ампутировать ему пальцы на руках и обе голени.

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