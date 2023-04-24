В Польше назвали своей главной целью недопуск россиян на Олимпиаду-2024

Новый председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич заявил, что целью номер один для него будет недопуск спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Об этом сообщает RMF24.

Песевича спросили о возможном бойкоте парижской Олимпиады-2024 со стороны Польши, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии.

Он сказал, что пока не намерен форсировать подобные заявления. По его мнению, в первую очередь необходимо подумать о том, как исключить из Игр россиян и белорусов.

«Вы должны спросить спортсменов, которые собираются соревноваться и которые посвящают свою жизнь тому, чтобы сначала пройти квалификацию, а затем выступить на этих Играх, бороться за медали. Не могу представить, чтобы наши игроки не смогли побороться за медали и воплотить свои мечты. Поэтому такие решения необходимо принимать с умом», - сказал он.

Песевич подчеркнул, что эту тему необходимо обсудить со спортсменами и президентами ассоциаций.

«Мы не можем доставить России удовольствие тем, что она исключила Польшу из Игр», - заключил он.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили допустить россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.