Храмцова и Ларина включили в список кандидатов на участие в ЧМ

Исполнительный комитет Союза тхэквондо России включил олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина в список кандидатов на участие в чемпионате мира в Баку. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе организации.

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Среди мужчин в список вошли Идар Багов (весовая категория до 54 кг), Вячеслав Бовкун (58 кг), бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Михаил Артамонов (63 кг), Илья Данилов (68 кг), Кадырбеч Дауров (74 кг), Храмцов (80 кг), Рафаэль Камалов (87 кг) и Ларин (свыше 87 кг). Среди женщин в список вошли Алиса Ангелова (46 кг), Елизавета Ряднинская (49 кг), серебряный призер Олимпиады в Токио Татьяна Минина (53 кг), Маргарита Близнякова (57 кг), Лилия Хузина (62 кг), Юлия Зайцева (67 кг), Полина Хан (73 кг) и Кристина Адебайо (свыше 73 кг).

"Исполком Союза тхэквондо России 24 апреля утвердил состав на чемпионат мира в Баку, - сказал ТАСС главный тренер сборной России Вадим Иванов. - Он будет отправлен во Всемирную федерацию тхэквондо, которая в соответствии со своими критериями определит, кто будет допущен до участия в чемпионате мира. Мы рассчитываем, что такое право получат все заявленные нами спортсмены".

Наставник национальной команды рассказал о подготовке спортсменов к мировому первенству. "До 27 апреля команда находится на сборе в Сочи. Следующие тренировочные мероприятия пройдут с 14 по 27 мая в подмосковных Бронницах, после чего спортсмены отправятся на чемпионат мира".