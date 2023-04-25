Мазепин рассказал, зачем его фонд написал письмо президенту МОК

Никита Мазепин прокомментировал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, отметив, что рассчитывает на положительную реакцию.

Ранее фонд Мазепина «Мы выступаем как один» направил Баху письмо, в котором указал, что спорт является нейтральным и должен быть неподвластен политическим, религиозным или любым другим формам вмешательства. Также в письмо было указано, что все без исключения спортсмены должны иметь равные условия для допуска к участию в Олимпийских играх, в частности — иметь возможность участвовать в командных видах спорта, не проходить какие либо индивидуальные проверки, выходящие за рамки олимпийской хартии и требований антидопингового комитета.

— На какую реакцию рассчитываете от Баха?

— Положительную. Всё, о чем мы говорим — о нейтральности. Не о поддержке какой то стороны. Наши спортсмены — лидеры во многих видах спорта, они должны выступать.

— Были контакты с МОК?

— Нет. МОК руководствуется спортивной составляющей, а мы — представители спортсменов. Важно, чтобы они рассмотрели объективно.

— Готовы встретиться лично с Бахом?

— Да. Если это поможет нашим спортсменам выступать на международной арене, я готов быть где угодно. Планируется написать письмо и в IPC, но тут зависит и от наших коллег, у нас же команда, — передает слова Мазепина корреспондент «Матч ТВ».