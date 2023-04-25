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Синхронистка Гурбанбердиева о новой программе под Вивальди: «Мне по душе такое»

Чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева рассказала, что новая техническая программа совпадает с ее привычным образом, хотя в какой то момент ей хотелось бы отойти от него.

«Мне по душе такое»: Гурбанбердиева о новой программе под Вивальди
© Личный архив Майи Гурбанбердиевой

Во вторник Гурбанбердиева в дуэте с Александром Мальцевым выиграла чемпионат России в Казани с технической программой. Они впервые показали эту постановку под музыку Антонио Вивальди.

— Программа попала в ваш знаковый образ. Губы черным, суровый счет перед выходом.

— Я люблю такое, хотя немного устала быть всегда угрюмой, злой, страдающей. Мне хочется чего то веселенького, как было у нас в Sing, Sing, Sing. Хочется чего то нового, но мне действительно по душе такое.

— Но вы ведь в жизни не такая суровая?

— Не мне судить. Но бываю суровой, я такая, жесткая.

— Не мало вам программ? Первый день чемпионата России, а вы уже закончили выступление.

— Да, не успеваю насладиться. Одной программы, безусловно, мало. Чувствую себя какой то неполноценной. Я просто очень люблю выступать: даже если десять раз выйду на старт, мне будет мало. Мне нравится этот предстартовый настрой, легкое нервное напряжение.

Сегодня, кстати, я очень последовательно старалась проживать каждую эмоцию от этого выступления. Бывает так, что выступление проходит, а ты ничего не понял. Сегодня было иначе, я была сконцентрирована, была в моменте. Мне понравилось, — сказала Гурбанбердиева «Матч ТВ».

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