Чемпион России Овечкин объявил о завершении карьеры в велогонках

«Надо давать дорогу молодым. Меня иногда упрекают, что я вроде как эту дорогу им не даю, что им надо дать побеждать. Вот я и решил, что, пожалуй, Пора.



Я после завершения карьеры 10 месяцев обучался в олимпийском университете. Там мне пришла идея открыть благотворительный фонд «Спорт — норма жизни». Хочу, чтобы помимо коммерческой деятельности была и социальная направленность», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».