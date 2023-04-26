$81.55+0.2890.03+0.57
39 минут назад

Чемпион России Овечкин объявил о завершении карьеры в велогонках

Betassist

Многократный чемпион России в велоспорте на шоссе Артём Овечкин сообщил, что завершает профессиональную карьеру. В дальнейшем он планирует посвятить своё время развитию велоспорта.

Чемпион России Овечкин объявил о завершении карьеры в велогонках
Фото: BetassistBetassist

«Надо давать дорогу молодым. Меня иногда упрекают, что я вроде как эту дорогу им не даю, что им надо дать побеждать. Вот я и решил, что, пожалуй, Пора.

Я после завершения карьеры 10 месяцев обучался в олимпийском университете. Там мне пришла идея открыть благотворительный фонд «Спорт — норма жизни». Хочу, чтобы помимо коммерческой деятельности была и социальная направленность», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Отметим, что Артём Овечкин не является родственником хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Летние виды спорта,Артем Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий