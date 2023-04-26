Чемпион России Овечкин объявил о завершении карьеры в велогонках

Многократный чемпион России в велоспорте на шоссе Артём Овечкин сообщил, что завершает профессиональную карьеру. В дальнейшем он планирует посвятить своё время развитию велоспорта.
«Надо давать дорогу молодым. Меня иногда упрекают, что я вроде как эту дорогу им не даю, что им надо дать побеждать. Вот я и решил, что, пожалуй, Пора.
Я после завершения карьеры 10 месяцев обучался в олимпийском университете. Там мне пришла идея открыть благотворительный фонд «Спорт — норма жизни». Хочу, чтобы помимо коммерческой деятельности была и социальная направленность», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
Отметим, что Артём Овечкин не является родственником хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.