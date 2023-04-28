Российские спортсмены обвинили МОК в дискриминации

Считаем, что МОК своими руками создал опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире теперь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом, а все решения приниматься соответствии с законом и Олимпийской хартией», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой ОКР.