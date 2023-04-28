Российские спортсмены обвинили МОК в дискриминации

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выпустила заявление по вопросу критериев Международного олимпийского комитета (МОК), выдвинутых для допуска российских спортсменов на международные соревнования.
«Комиссия спортсменов ОКР расценивает выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные. Здесь на лицо дискриминация по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре.
Считаем, что МОК своими руками создал опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире теперь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом, а все решения приниматься соответствии с законом и Олимпийской хартией», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой ОКР.
28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.