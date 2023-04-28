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Российские спортсмены обвинили МОК в дискриминации

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выпустила заявление по вопросу критериев Международного олимпийского комитета (МОК), выдвинутых для допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Российские спортсмены обвинили МОК в дискриминации
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«Комиссия спортсменов ОКР расценивает выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные. Здесь на лицо дискриминация по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре.

Считаем, что МОК своими руками создал опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире теперь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом, а все решения приниматься соответствии с законом и Олимпийской хартией», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой ОКР.

28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.

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