Комиссия спортсменов ОКР призвала МОК допустить россиян до международных турниров без ограничений

«Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий, предписаний, ограничений и критериев, разрушающих олимпийское движение и обесценивающих букву и дух Олимпийской хартии», - говорится в заявлении.

«Сегодня мы, члены комиссии спортсменов ОКР, хотим еще раз обратиться к руководству МОК и всему олимпийскому сообществу. Недавно все мы отмечали Международный день спорта на благо развития и мира. Этот праздник призван напомнить о единых для всех ценностях и об исторической миссии спорта - делать жизнь людей лучше, служить примером общности, в которой нет места неравенству, дискриминации, политическим разногласиям, нарушению прав участников. Мы выступаем именно за такой всеобъемлющий спортивный мир, за сохранение целостности олимпийского движения на основе взаимного уважения», - отмечается в заявлении.