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Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Королев
© ТАСС

Причины смерти не уточняются.

"В это сложно поверить - ушел в мир иной девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, легенда мировой гимнастики. Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики", - говорится в сообщении.

Королев девять раз побеждал на чемпионатах мира, также в его активе три серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Он трижды поднимался на первую ступень пьедестала почета чемпионатов Европы, четыре раза был вторым, один раз - третьим.

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