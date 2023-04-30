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Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян

Украинские спортсмены не выступят на предстоящем чемпионате мира по дзюдо из-за допуска к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии. Об этом в воскресенье порталу "Общественный спорт" заявил главный тренер украинской команды Виталий Дуброва.

Международная федерация дзюдо (IJF) в субботу допустила россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Чемпионат мира пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

"Сборная [Украины] бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит", - сказал Дуброва.

Он отметил, что Украинская федерация дзюдо готовит официальное заявление, которое будет опубликовано в понедельник. "Президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, стараемся бороться", - добавил Дуброва.

18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса в случае, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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