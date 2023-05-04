Федерация фехтования Швеции сообщила о введении для своих спортсменов запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне. В заявлении также отмечается, что Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

В этом году Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и белорусских фехтовальщиков. Оно должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года — к чемпионату мира по фехтованию, который пройдет в июле в Милане. Российские и белорусские фехтовальщики должны выступать в нейтральном статусе.