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Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили до конца июля

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям до конца июля, он будет рассмотрен на конгрессе организации. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили
© РИА Новости

Исполком World Archery 21 апреля сообщил о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Вопрос допуска будет рассмотрен только в конце июля на конгрессе международной федерации, - сказал Ешеев. - Ожидается, что там будет обсуждаться создание независимой комиссии, которая будет рассматривать заявки спортсменов".

Главным международным стартом для стрелков из лука в нынешнем сезоне будет чемпионат мира, который пройдет в августе в Берлине. Ешеев отметил, что даже в случае пропуска турнира российские спортсмены сохранят шанс отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

28 марта 2023 года Международной олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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