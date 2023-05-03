Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям до конца июля, он будет рассмотрен на конгрессе организации. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Исполком World Archery 21 апреля сообщил о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Вопрос допуска будет рассмотрен только в конце июля на конгрессе международной федерации, - сказал Ешеев. - Ожидается, что там будет обсуждаться создание независимой комиссии, которая будет рассматривать заявки спортсменов".

Главным международным стартом для стрелков из лука в нынешнем сезоне будет чемпионат мира, который пройдет в августе в Берлине. Ешеев отметил, что даже в случае пропуска турнира российские спортсмены сохранят шанс отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.