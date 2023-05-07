$76.82-1.7984.91-2.09

Арина Аверина выиграла этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике в многоборье

Пятикратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы Арина Аверина выиграла соревнования первого этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике в многоборье. Соревнования прошли в воскресенье в Москве.

Арина Аверина выиграла этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике в многоборье
© globallookpress.com

Аверина набрала 144,950 балла. Второе место заняла Анна Попова, набравшая 144,300 балла. Тройку лидеров с 138,050 балла замкнула сестра Арины Авериной Дина.

Сестрам Авериным по 24 года, в активе серебряного призера Олимпийских игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 - чемпионатов Европы.

Турнир проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 6 по 8 мая. В заключительный день определятся победительницы в отдельных упражнениях. Турнир проходит по правилам Международной федерации гимнастики.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий