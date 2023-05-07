Арина Аверина выиграла этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике в многоборье

Пятикратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы Арина Аверина выиграла соревнования первого этапа Кубка сильнейших по художественной гимнастике в многоборье. Соревнования прошли в воскресенье в Москве.

Аверина набрала 144,950 балла. Второе место заняла Анна Попова, набравшая 144,300 балла. Тройку лидеров с 138,050 балла замкнула сестра Арины Авериной Дина.

Сестрам Авериным по 24 года, в активе серебряного призера Олимпийских игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 - чемпионатов Европы.