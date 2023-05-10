WADA сделало заявление о выполнении РУСАДА условий восстановления

Всемирное антидопинговое агентств (WADA) сделало заявление о выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) условий восстановления. Об этом сообщается на сайте организации.

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В WADA заявили, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Отмечается, что WADA не может убедиться, что россияне выполняют каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2020 году.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил забрать у России право проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира, а российских спортсменов — лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия.