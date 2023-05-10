Первым виновным по закону Родченкова стал американец. Как это скажется на России

Доктор из Техаса Эрик Лира кормил допингом иностранных спортсменов. Кормил бы своих — мог избежать наказания.

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Когда в декабре 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал так называемый «акт Родченкова» о борьбе с допингом в спорте, казалось, что он направлен исключительно против России.

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Но первым виновным по этому закону стал американец. Натуропат и кинезиолог из Техаса Эрик Лира признал свою вину в том, что снабжал спортсменов запрещёнными препаратами.

Что такое «закон Родченкова»?

Давайте вкратце напомним про законопроект, который два с половиной года назад был принят Конгрессом США, затем Сенатом и подписан Дональдом Трампом. Этот нормативный акт, предусматривающий уголовную ответственность за допинговый сговор, разработали сенаторы Орри Хетч и Шелдон Уайтхаус.

Согласно этому закону, организации, чья вина в допинговых махинациях доказана, могут получить штраф до $ 1 млн, частные лица – до $ 250 тыс. Кроме того, нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Закон экстерриториален и действует на всех турнирах, где участвуют американские спортсмены. Или на всех спортивных событиях, где есть американские деньги – спонсорские или телевизионные. В общем, на подавляющем большинстве международных турниров в мире.

«Акт Родченкова» даёт правоохранительным органам США право преследовать нарушителей за пределами страны. Ну и направлен он не на потребителей, а на тех, кто склонял, распространял, укрывал.

Закон же был принят против России?

Авторы закона заявляли, что разработали его во избежание повторения «допинг-схемы Олимпиады в Сочи», про которую в США очень много рассказывал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Спортсменам, которые считают, что проиграли на соревнованиях тем, кто якобы нарушал антидопинговые правила, разрешено обращаться в гражданские суды США, чтобы отстоять свою правоту. И таких «пострадавших» американских атлетов очень много.

Были разговоры и о том, что «закон Родченкова» сработает против Этери Тутберидзе за допинг-скандал с Камилой Валиевой. Но тренер, поставившая на поток воспитание олимпийских чемпионок, спокойно ездила в США, и никаких обвинений со стороны американских правоохранительных органов не последовало.

А первым виновным по «закону Родченкова» стал… американец! Который снабжал запрещёнными веществами двух нигерийских и швейцарского легкоатлета. И не только снабжал, но и давал инструкции о том, что говорить, если допинг-пробы покажут наличие «запрещёнки».

«Не подпадал ни под какие антидопинговые правила»

Эрик Лира – мутный персонаж. Гражданин США в Техасе работал нутропатом и кинезиологом. Но, скорее, он просто шарлатан, который прикрывался умными терминами в описании своей работы. Удивительно, но он вообще не понёс бы никакого наказания, если бы помогал американским спортсменам, а не иностранцам.

Нигерийка Блессинг Окагбаре – серебряный призёр Олимпиады в Пекине в прыжках в длину, спринтерша, которая на Играх в Токио была снята с соревнований за пару часов до полуфинального забега на 100 метров. За целый букет антидопинговых нарушений она была дисквалифицирована на 11 лет.

Её соотечественнику Дивайну Одудуру, потенциальной суперзвезде мирового спринта, пока окончательное обвинение не выдвинуто, но грозит ему шесть лет дисквалификации. Интересно, что Одудуру с детства живёт и тренируется в США, но выступал за Нигерию. Ещё один уличённый в сотрудничестве с чудо-доктором Лирой – швейцарский спринтер Алекс Уилсон.

Лира полностью признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Теперь ему грозит до полутора лет тюрьмы и штраф в $ 50 тыс. Его бы не за что было брать, если бы не «закон Родченкова».

Поскольку Окагбаре бежала на Олимпиаде в Токио и составляла конкуренцию американкам, Лира попал под действие закона.

«Лира, скорее всего, избежал бы наказания за распространение запрещённых препаратов и заговор с целью обмана, поскольку он не подпадал ни под какие антидопинговые правила», — признал глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.