Две европейские страны выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и его коллега из Лихтенштейна Доминик Хаслер выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщает The Baltic Times.

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Ринкевич заявил, что маленькие европейские страны должны четко заявить о своей позиции по данному вопросу. Он подчеркнул, что лидеры авторитарных государств склонны смешивать культурные и спортивные мероприятия с политикой, при этом пытаясь убедить мир в обратном.

2 мая министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) огласит свою позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024 не ранее 26 июля 2023 года. Годом позже в этот день начнутся соревнования в Париже.