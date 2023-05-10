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В России отреагировали на удаление болельщиков с ЧМ по дзюдо

У организаторов чемпионата мира по дзюдо было право отстранить зрителей с георгиевскими лентами на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Об этом заявил РИА Новости президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

В России отреагировали на удаление болельщиков с ЧМ по дзюдо
© РИА Новости

Он пояснил, что, согласно правилам МОК, на территориях спортивных объектов не должны фигурировать никакие символы, ассоциирующиеся с такими странами, как Россия и Белоруссия.

Однако, по словам главы федерации, «самое главное не это». Он заявил, что российские спортсмены выступают на этих соревнованиях, и «Международная федерация дзюдо допустила россиян».

В среду представитель Международной федерации дзюдо (IJF) сообщил порталу Inside the Games, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде.

Чемпионат мира проходит в Дохе. Он начался 7 мая. Завершится чемпионат 14 мая. 29 апреля IJF приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

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