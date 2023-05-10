В России отреагировали на удаление болельщиков с ЧМ по дзюдо

У организаторов чемпионата мира по дзюдо было право отстранить зрителей с георгиевскими лентами на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Об этом заявил РИА Новости президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

Он пояснил, что, согласно правилам МОК, на территориях спортивных объектов не должны фигурировать никакие символы, ассоциирующиеся с такими странами, как Россия и Белоруссия.

Однако, по словам главы федерации, «самое главное не это». Он заявил, что российские спортсмены выступают на этих соревнованиях, и «Международная федерация дзюдо допустила россиян».

В среду представитель Международной федерации дзюдо (IJF) сообщил порталу Inside the Games, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде.