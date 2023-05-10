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Восемь китайских снукеристов признались в участии в договорных матчах

Всемирная тайваньская федерация бильярда и снукера провела слушание по делу о договорных матчах, возбуждённому против десяти китайских спортсменов, сообщает Sina Sport.

Восемь китайских снукеристов признались в участии в договорных матчах
© РИА Новости

По информации источника, восемь из десяти снукеристов признали свою вину. В число признавших вину вошли Чжао Синьтун и Янь Бинтао. Спортсмены Лян Вэньбо и Ли Хан с предъявленными обвинениями не согласились. По данным следствия, именно Вэньбо и Хан были вдохновителями, которые не только сами принимали участие в договорных встречах, но и привлекали других игроков к участию в таких матчах. Им грозит дисквалификация сроком более чем на 12 лет.

Синьтун и Бинтао признались, что участвовали в нескольких договорных играх и регулярно делали ставки. Они могут быть отстранены от спорта на несколько лет.

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