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Трех гребцов из РФ заподозрили в употреблении допинга

Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило гребцов из России Ларису Аракчееву, Наталью Лобову и Виталия Юрченко за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

Трех гребцов из РФ заподозрили в употреблении допинга
© РИА Новости

«ITA подала иск против трех российских гребцов за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к таким выводам организация пришла на основе расследований Всемирного антидопингового агентства и профессора Ричарда Макларена и данных московской антидопинговой лаборатории. Они выявили в образцах, предоставленных спортсменами из РФ в 2013 и 2014 годах, следы запрещенных стероидов.

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