Первый призер Олимпиады в истории Ботсваны решил продать свою медаль

"Это был финансово истощающий процесс, - сказал Амос. - В настоящее время эта знаменитая медаль Игр 2012 года - моя единственная инвестиция или пенсия. Я общаюсь с различными заинтересованными сторонами, в том числе с финансовыми консультантами, о том, как это может поддержать меня и мою семью. Спортсмену крайне сложно выжить в Ботсване, где нам не выплачивают пенсию или какие-либо единовременные страховые выплаты".