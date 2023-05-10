Первый призер Олимпиады в истории Ботсваны решил продать свою медаль после дисквалификации
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в беге на 800 метров ботсванец Найджел Амос решил продать свою медаль после того, как его дисквалифицировали из-за положительного результата теста на допинг. Комментарий Амоса в среду приводит портал Inside the Games.
Амос является первым олимпийским призером в истории Ботсваны. В июле 2022 года Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике отстранила Амоса, в допинг-пробе спортсмена обнаружили метаболиты GW1516.
"Это был финансово истощающий процесс, - сказал Амос. - В настоящее время эта знаменитая медаль Игр 2012 года - моя единственная инвестиция или пенсия. Я общаюсь с различными заинтересованными сторонами, в том числе с финансовыми консультантами, о том, как это может поддержать меня и мою семью. Спортсмену крайне сложно выжить в Ботсване, где нам не выплачивают пенсию или какие-либо единовременные страховые выплаты".
Амосу 29 лет, в 2013 году он также выиграл золото Универсиады в Казани на дистанции 800 метров.