Олимпийских чемпионок по фехтованию не допустили на соревнования

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, передает ТАСС.

По его словам, FIE направила список саблистов, которые могут быть допущены на международные старты.

«Знакомых миру фамилий в нем нет. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, [Елены] Никитиной, [Камиля] Ибрагимова, [Вениамина] Решетникова и многих других перспективных сильных ребят», - указал Мамедов.

Ранее он заявил, что Международная федерация фехтования затягивает рассмотрение списков российских спортсменов для допуска к соревнованиям, собираясь искать среди них шпионов.