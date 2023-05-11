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Российских олимпийских чемпионок по фехтованию не допустили к соревнованиям

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, передает ТАСС.

Олимпийских чемпионок по фехтованию не допустили на соревнования
© ТАСС

По его словам, FIE направила список саблистов, которые могут быть допущены на международные старты.

«Знакомых миру фамилий в нем нет. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, [Елены] Никитиной, [Камиля] Ибрагимова, [Вениамина] Решетникова и многих других перспективных сильных ребят», - указал Мамедов.

Ранее он заявил, что Международная федерация фехтования затягивает рассмотрение списков российских спортсменов для допуска к соревнованиям, собираясь искать среди них шпионов.

В мае Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с гражданами России.

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