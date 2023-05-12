Тренер сборной России по дзюдо: нелегко выступать без флага и гимна на ЧМ-2023

Мировое первенство уже не обошлось без скандала.

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Старший тренер мужской сборной России по дзюдо Арсен Галстян рассказал о ходе чемпионата мира — 2023. Мировое первенство на этот раз проходит в Дохе (Катар), а россияне выступают на турнире в нейтральном статусу.

«Российские дзюдоисты настроены побеждать. Мы стараемся, чтобы лишние вещи ребятне отвлекали. Поэтому мы приехали просто соревноваться.



Понятно, что нелегко выступать без флага и гимна, но мы стараемся. И надеемся, что скоро флаг и гимн нам вернут», — приводит слова Галстяна «Матч ТВ».

После начала специальной военной операции (СВО) вооружённых сил России на Украине на российский спорт были наложены санкции. Практически во всех видах спорта россиянам и вовсе запрещено принимать участие в международных соревнованиях.