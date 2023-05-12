Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации. Об этом говорится в релизе ПКР, который в пятницу поступил в распоряжение ТАСС.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. 26 декабря ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал. "Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется, - говорится в сообщении. - В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения".

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В апелляционном трибунале отметили, что на внеочередной генеральной ассамблее не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении обязательств по членству, как об этом непосредственно заявлял исполком МПК. Там подчеркнули, что обоснование исполкома МПК по отстранению ПКР само по себе не содержит четких доказательств нарушений членских обязательств, которые, как утверждалось, совершил ПКР. Апелляционному трибуналу также не были предоставлены доказательства, позволяющие с уверенностью утверждать, что доказательные свидетельства предполагаемых нарушений ПКР были должным образом представлены на рассмотрение внеочередной генеральной ассамблее, так чтобы члены МПК были полностью проинформированы до голосования по предложению исполкома МПК.

В трибунале отметили, что членство ПКР не может быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку оно не является юридически обязательным для подписавших его сторон. Там также подчеркнули, что членство ПКР не может быть приостановлено из-за рисков того, что мероприятия МПК могут быть использованы ПКР для политической пропаганды, поскольку должен быть установлен факт нарушения членских обязательств, а не риск их нарушения. Апелляционный трибунал пришел к выводу, что утверждение о существовании риска того, что обязательства по членству могут быть нарушены, не может надлежащим образом подкрепить утверждение о том, что нарушение имело место. Кроме того, апелляционный трибунал не нашел соответствующей нормы права, которая могла бы поддержать введение значительных санкций в ответ лишь на предполагаемый риск нарушения обязательств по членству.

В решении трибунала также указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, следж-хоккей, танцы на колясках). Апелляционный трибунал не сделал каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов, включая возможность их допуска к международным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским играм.