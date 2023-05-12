Умер тренер олимпийских призеров по велоспорту Николай Хитрук
Заслуженный тренер России и мастер спорта СССР по велокроссу и велоспорту на шоссе Николай Хитрук умер в возрасте 75 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Николая Николаевича", - говорится в заявлении.
Под руководством Хитрука несколько отечественных спортсменов завоевали медали разного достоинства на Олимпийских играх: Дарья Шмелева стала серебряным (2016) и бронзовым (2021) призером, Тамилла Абасова - серебряным (2004), Денис Дмитриев (2016) и Гульназ Хатунцева (2021) - бронзовыми. Анастасия Чулкова стала победительницей чемпионата мира (2012), Евгения Романюта дважды выиграла бронзовые награды мировых первенств (2013, 2014).