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Арман Адамян стал победителем чемпионата мира по дзюдо в Дохе

В финальном бою россиянин одолел двухкратного Олимпийского чемпиона, чешского дзюдоиста Лукаша Крпалека.

Российский дзюдоист Адамян выиграл золото чемпионата мира
© РИА Новости

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходящий в Дохе (Катар).

Отметим, что в финальном поединке весовой категории до 100 кг 26-летний боец победил представителя Чехии, двухкратного Олимпийского чемпиона, Лукаша Крпалека.

Россиянину засчитали автоматическую победу после того, как его соперник получил третье предупреждение от судей.

Напомним, что все российские дзюдоисты на чемпионате мира в Дохе выступают в нейтральном статусе. Золотая медаль Адамяна стала первой для России на проходящих соревнованиях. Спортсмен впервые за карьеру стал мировым чемпионом.

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Добавим, что бронзовые медали турнира достались азербайджанскому дзюдоисту Зелиму Коцоеву и представителю Израиля Петеру Пальчику.

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