Российский дзюдоист Адамян выиграл золото чемпионата мира

Россиянину засчитали автоматическую победу после того, как его соперник получил третье предупреждение от судей.

Напомним, что все российские дзюдоисты на чемпионате мира в Дохе выступают в нейтральном статусе. Золотая медаль Адамяна стала первой для России на проходящих соревнованиях. Спортсмен впервые за карьеру стал мировым чемпионом.