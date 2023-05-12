Канадский дзюдоист заплакал после болевого приема россиянина на ЧМ

— Полуфинальный бой с канадцем Шади Эль Нахасом вышел довольно таки драматичным. Говорят, что противник нашего дзюдоиста вышел с травмой ребра или получил травму по ходу самой схватки. Наш дзюдоист провел ему болевой прием. После этого канадец заплакал. К нему вызвали врачей, привезли кресло каталку. Насколько я понял, он получил в этой схватке перелом ребра. Жутко смотрелось со стороны то, как он кричал, — рассказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».