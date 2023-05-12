$77.20+1.3284.25+1.36

Канадский дзюдоист заплакал после болевого приема россиянина Адамяна на ЧМ

Корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев рассказал о серьезной травме, которую получил канадец Шади Эль Нахас в схватке с россиянином Арманом Адамяном на чемпионате мира по дзюдо.

Канадский дзюдоист заплакал после болевого приема россиянина на ЧМ
© РИА Новости

Адамян вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Дохе. В полуфинале 26 летний дзюдоист победил канадца «иппоном».

— Полуфинальный бой с канадцем Шади Эль Нахасом вышел довольно таки драматичным. Говорят, что противник нашего дзюдоиста вышел с травмой ребра или получил травму по ходу самой схватки. Наш дзюдоист провел ему болевой прием. После этого канадец заплакал. К нему вызвали врачей, привезли кресло каталку. Насколько я понял, он получил в этой схватке перелом ребра. Жутко смотрелось со стороны то, как он кричал, — рассказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

В финале соперником россиянина станет чех Лукаш Крпалек. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир продлится до 14 мая.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий