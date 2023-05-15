Российским боксерам предложили выступить в европейском отборе на Олимпиаду

ijf.org Президент Международной федерации дзюдо высоко оценил допуск россиян на ЧМ-2023
Российские дзюдоисты пока выступают в качестве нейтральный спортсменов.
Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер выступил с заявлением по итогам чемпионата мира — 2023 в Дохе (Катар). Функционер считает, что турнир стал мостиком единства, мира и дружбы между странами.
«Чемпионат мира в 2023 году стал очень успешным. Прошедшие соревнования продемонстрировали, что спорт и дзюдо, в частности, могут стать мостом между странами. Мы являемся мостиком единства, мира и дружбы на планете Земля. Были рады приветствовать в Дохе все страны без какой либо дискриминации», — приводит заявление Визера пресс-служба IJF.
На ЧМ 2023 по дзюдо россияне завоевали золотую и серебряную медали. Отметим, что российские спортсмены получили допуск на международные турниры в статусе нейтральных атлетов.