Российские дзюдоисты выступят на трех международных стартах в июне

Российские дзюдоисты выступят в качестве индивидуальных нейтральных атлетов на трех июньских международных стартах - в Таджикистане, Казахстане и Монголии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил старший тренер мужской команды Арсен Галстян.
"В июне у нас запланированы турниры в Таджикистане, Казахстане и Монголии. С составом на эти старты будем определяться по мере готовности ребят. А пока ждем 20 мая, когда все соберемся на сборе в Академии единоборств на федеральной территории Сириус", - рассказал Галстян.
В Душанбе с 2 по 4 июня пройдет этап Гран-при, в Астане (16-18 июня) и Улан-Баторе (23-25 июня) состоятся турниры серии Большого шлема.