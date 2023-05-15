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Российские дзюдоисты выступят на трех международных стартах в июне

Российские дзюдоисты выступят в качестве индивидуальных нейтральных атлетов на трех июньских международных стартах - в Таджикистане, Казахстане и Монголии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил старший тренер мужской команды Арсен Галстян.

Российские дзюдоисты выступят на трех международных стартах в июне
© РИА Новости

"В июне у нас запланированы турниры в Таджикистане, Казахстане и Монголии. С составом на эти старты будем определяться по мере готовности ребят. А пока ждем 20 мая, когда все соберемся на сборе в Академии единоборств на федеральной территории Сириус", - рассказал Галстян.

В Душанбе с 2 по 4 июня пройдет этап Гран-при, в Астане (16-18 июня) и Улан-Баторе (23-25 июня) состоятся турниры серии Большого шлема.

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