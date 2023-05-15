Российские дзюдоисты выступят на трех международных стартах в июне

"В июне у нас запланированы турниры в Таджикистане, Казахстане и Монголии. С составом на эти старты будем определяться по мере готовности ребят. А пока ждем 20 мая, когда все соберемся на сборе в Академии единоборств на федеральной территории Сириус", - рассказал Галстян.