В Федерации дзюдо России объяснили незасчитанный бросок Тасоева в финале чемпионата мира

Спорный бросок российского дзюдоиста Инала Тасоева в финальной схватке чемпионата мира с двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером не мог быть засчитан в связи с новыми правилами Международной федерации дзюдо (IJF) от 2020 года. Об этом ТАСС в понедельник рассказал спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов.

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Тасоев уступил золотую медаль Ринеру, хотя и смог провести в контратаке прием, который привел к падению соперника. Однако согласно новым правилам, движение засчитывается, если контратака была инициирована заранее. По мнению судей, техники дзюдо в приеме Тасоева не было. На чемпионате мира российские дзюдоисты выступали в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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"С 2022 года правила IJF аналогичные ситуации трактуют именно так: без оценки. Но нужно подробно разобрать этот момент, прийти к общему знаменателю, потому что такие эпизоды необходимо трактовать как результативное действие. Думаю, если мы продолжим работать с такой же интенсивностью, команда сможет сотворить не одну громкую сенсацию. И у Инала, и у Тамерлана Башаева (Тасоев и Башаев выступали в весовой категории свыше 100 кг - прим. ТАСС) все впереди", - считает Денисов. На вопрос о том, как Ринеру столько лет удается оставаться лидером, Денисов отметил, что российским дзюдоистам это тоже под силу. "Но у нас сильная конкуренция внутри сборной, а во Франции на Тедди последние 10 лет фактически работает вся страна. Несмотря на это, Инал Тасоев боролся с ним крайне достойно, вел схватку, показывал, что он лучше", - отметил Денисов.